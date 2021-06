Exposition Chimères, Musée des Beaux-Arts de Rouen

L’exposition du studio Marlot & Chopard présente 14 photographies et une vidéo en écho aux collections du Musée des Beaux-arts et du Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen.

La série inédite Chimères rassemble des images composites en noir et blanc, formant d’étranges dioramas par la re-construction fantasmagorique des espaces comme de ses occupants.

Chaque image est constituée de multiples photographies issues en partie du muséum de Rouen. Mêlant passé, présent et futur dans une même vision, chaque Chimère donne l’image de la transformation perpétuelle des espaces et du vivant. Elle prend alors un aspect fantastique et devient elle même par son caractère hybride, une sorte de chimère photographique.

Une photographie argentique en noir et blanc du monument à l’explorateur Francis Garnier vient surplomber l’ensemble.

La dépouille du léopard, menaçante comme un cerbère, semble surgir d’outre-tombe pour nous défendre de pénétrer dans cet univers aussi attirant qu’effrayant.

Deux photographies de la série The Valley représentent des vues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris où de nombreux objets présents dans les Chimères ont également été photographiés, symbolisant ainsi les lieux de conservation d’êtres autrefois vivants, devenus inertes.

Enfin, la vidéo Nevermore fait référence au Corbeau de Poe qui vient nous rappeler l’irréversibilité du temps.

La bande sonore, enregistrée lors d’une résidence au centre d’art de Pougues-les-Eaux envahit progressivement l’espace avec le cri effrayant de corneilles abattues pour des raisons de surpopulation. Le dernier cri terrifié des oiseaux qui tournoient nous rappelle alors que la vie immobile n’est qu’un leurre, une apparence de vie, une image au sens latin d’imago qui désigne autant la représentation d’un être ou d’un objet que son fantôme ou son masque mortuaire.

Chimères (2011), photographie noir et blanc, 76 x 100 cm. © Studio Marlot & Chopard, ADAGP, Paris 2021

Le Studio Marlot & Chopard (Rémy Marlot – 1972 et Ariane Chopard – 1974) est un duo de photographes français qui travaillent ensemble depuis 1996 autour des questions du paysage naturel ou urbain, du patrimoine architectural, mais aussi des rêves et de la nuit. Leur travail a été exposé au Musée de la Reine Bérengère du Mans, au Musée des beaux-arts de Calais, au Musée de la Roche-sur-Yon, au Musée Malraux du Havre, au Musée du Louvre-Lens et à la BNF.

Photo Exhibition: Chimères

Start Date 11-06-2021 – End Date 20-09-2021

Venue: Musée des beaux-arts de Rouen