Due barchette su un limpido lago blu

La foto è stata scattata la scorsa estate, un giorno in cui andai al lago con i miei genitori per una gita fuori porta.

Per fare questa foto ho utilizzato il mio telefono, perché quello avevo portato con me.

Nella foto si vedono le due barchette vicino alla riva del lago, così solitarie, quasi abbandonate. Come si può notare era una splendida giornata, il lago limpido e blu, ma anche il cielo così aperto e con poche nuvole.

Quando guardo questa foto mi sale un momento di silenzio e tranquillità e quella voglia di tornare a rivedere posti così.