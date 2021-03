France.

Corpus Naturae est une série de photographies plasticiennes de Sabrina Ambre Biller.

Le modèle féminin est le support d’une matière hybride avec la Nature. Dans cette série photographique, le corps féminin est généreux rappelant les formes des figurines gravettiennes, Vénus archétypale de notre humanité. Ainsi la Nature est une base où le corps en devient le support.

Ce corps est lié à la Nature, d’où les expressions “la mère Nature / mother Nature”. Notre corps est notre Nature, celui-ci interagit comme un ensemble fusionnel pour nous permettre d’accéder à une identité commune. Cette série de photographies nous invites à faire corps avec la Nature, en créant une forme de symbiose et un lien d’universalité.

Désormais, on se fond avec elle.

Ce projet photographique à évoluer au cours du temps, en proposant à des auteur.e.s une aventure de création commune sous la forme de carte blanche d’écriture, ces différents textes sont en ligne sur le site du même nom www.corpusnaturae.fr

Q&A with Sabrina Ambre Biller

Photography is…

Un témoignage sensible, loin d’un monde figé, c’est d’essayer d’amener à percevoir l’invisible pour le révéler à nos yeux, vivifier ainsi notre perception.

Photography and writing…

La photographie et l’écriture sont un moyen de poetiser, c’est le pouvoir qu’a tout créateur d’agir « sur » et « dans » le monde, en modifiant notre système de représentation et avec lui notre univers sensible.

Who left the biggest impression on you?

Beaucoup d’instants et de rencontres généreuses

Is there anything else you like to share with the readers?

La beauté du monde est partout, cachée dans les moindres détails. On oublie souvent d’y prêter attention pourtant tout est là.