Photographies de Paul Baudon, Théo Combes, Pauline Dupin, Melody Garreau, Adrien Ribet et Marianne Thazet.

Portée par ImageSingulières, cette commande de deux années sur le territoire de l’Occitanie a été passée à six jeunes photographes (trois femmes et trois hommes), travaillant dans le style du documentaire de création.

Le projet D’OC est une itinérance, guidée par les grandes lignes qui dessinent la géographie de notre territoire. Il a été lancé en décembre 2019 avec une première commande passée à la photographe Melody Garreau le long des voies navigables. Elle a été suivie par trois autres jeunes photographes dans le courant de l’année 2020 : Adrien Ribet qui a traversé les Pyrénées, Marianne Thazet qui a suivi les chemins de Compostelle et Théo Combes qui a arpenté la ville de Montpellier. En avril 2021, Paul Baudon et Pauline Dupin ont rejoint le projet pour travailler sur la ville de Toulouse et sur le Parc national des Cévennes, et ainsi compléter la vision de ce territoire, qui ne veut en aucun cas être exhaustive.

En 2022, le résultat donne lieu à une exposition au Centre photographique documentaire – ImageSingulières et à la sortie du livre « D’OC six regards sur l’Occitanie », co-édité avec les éditions Lamaindonne.

Photo Exhibition: D’OC, une commande photographique en Occitanie

Du 17 septembre au 31 décembre 2022

Du mardi au dimanche de 14h à 18h (fermé les jours fériés)

Venue: Centre photographique documentaire – ImageSingulières – 17 rue Lacan, 34200 Sète

Info: 04 67 18 27 54 / info@imagesingulieres.com / www.imagesingulieres.com

Entrée gratuite