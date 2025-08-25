A Photographic Donation for the Memory of Occitania

© J. David Samblanet, 2025 – Les bâtiments des Archives Départementales Marcel Rainaud à Carcassonne – France

Le mardi 15 juillet à 9h30, j’ai officiellement confié aux Archives Départementales de l’Aude un fonds photographique unique : les archives photographiques de Monsieur Yves Laffont sont désormais conservées aux Archives Départementales de l’Aude Marcel Rainaud à Carcassonne.

Ce recueil rassemble les reportages photographiques d’Yves Laffont, photographe et témoin de la vie locale depuis plus de vingt-cinq ans. De 1969 aux années 1990, il a sillonné sans relâche l’Aude, le Minervois et plus largement le Languedoc-Roussillon. Avec un dévouement sans faille, il a immortalisé fêtes de village, carnavals, événements sportifs, mariages, autant d’instants qui racontent l’histoire et l’esprit d’un territoire. Les négatifs les plus anciens, en noir et blanc, datent de 1969.

Je les appelle les « photographes de rue » : ces hommes et ces femmes qui, appareil photo en bandoulière, partaient à la rencontre des gens, s’engouffrant dans les places animées, les défilés costumés ou les stades en liesse pour capturer des instants authentiques. Yves Laffont était de ceux-là : discret dans son pas, toujours présent là où battait le cœur de la vie villageoise. Il poursuivit son travail jusqu’à sa retraite en 2000. Il s’est éteint en 2005 à Narbonne, laissant derrière lui un témoignage unique. Ce recueil retrace, à travers le regard d’un seul homme, des décennies de vie locale. C’est l’œuvre d’un photographe qui s’est littéralement épuisé à arpenter, année après année, les routes de notre région pour être présent à chaque rassemblement : dans chaque ville, chaque village, il a honoré ces événements de son œil attentif et de son savoir-faire.

Un jour, alors qu’il était à la retraite, il m’a téléphoné et m’a fait un geste qui m’a profondément touché : il souhaitait me confier l’œuvre de toute sa vie – son œuvre photographique – afin que j’en devienne le dépositaire et la perpétue. Il connaissait mon intérêt pour les archives photographiques et ma sensibilité à la perte de notre mémoire collective. Nous avions parfois évoqué ensemble l’importance de préserver ces images, modestes ou précieuses, qui racontent l’histoire des hommes, des villages et des traditions. À travers ce geste, Yves a reconnu en moi quelqu’un qui partageait le même souci de l’oubli, le même respect des traces du passé. J’ai alors tenté, tant bien que mal, de préserver ce patrimoine malgré les nombreuses difficultés pratiques que cela impliquait : le poids des cartons, les contraintes de stockage, la fragilité des négatifs au fil du temps.

Conscient de la valeur patrimoniale et historique de ce fonds, le 15 juillet 2025, avec la joie et l’émotion de pouvoir accomplir cette transmission au bénéfice de tous, j’ai confié ce fonds aux Archives départementales Marcel Rainaud de Carcassonne. Ce don contribuera à préserver un fragment de notre mémoire collective, même s’il reste infime comparé à l’immensité du temps qui nous dépasse. C’est un fragment de vie arraché à l’oubli, qui continuera de raconter l’histoire de notre territoire, de ses fêtes, de ses traditions et de ses habitants.

Par ce geste, je rends hommage à la passion et à la persévérance d’Yves Laffont, l’un de ces « photographes de rue » qui a su documenter, avec humilité, la vie de nos villages et de ses habitants. Dans la lumière sensible de ses images, il a inscrit un fragment de temps qui, sans lui, aurait disparu à jamais.

Le donateur : J. David Samblanet