Terra Incognita, photo essay by Sabrina Ambre Biller

Cette série est l’exploration d’un territoire visuel et poétique. Notre façon de voir est assujettie à une disposition à la fois physique et mentale qui conditionne notre lecture et notre interprétation de notre environnement. Il est possible de changer la perception de l’intérieur que le regard porté sur le monde est une Terra Incognita – terre inconnue.

Les pas que nous posons nous permet de créer une nouvelle perception du monde?

(Cette série Terra Incognita de Sabrina Ambre Biller fait partie d’un ouvrage du même nom paru en novembre 2017 avec les textes poétiques de Lior Nadjar, éd. les Presses Littéraires.)