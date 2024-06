DIY WEEK-END: Mostre, libri, letture e fanzine

Due giorni all’Opificio della Fotografia

Sabato 22 e domenica 23 giugno 2024

La fotografia ha bisogno di sostegno, di unione e di coesione per svilupparsi in questo momento storico, dove più si è forti e più si riesce a dimostrare il suo valore.

Per questa necessità l’Associazione DIY, insieme a Federicapaola Capecchi presentano DIY WEEK-END, una due giorni di fotografia tra mostre, libri, letture, incontri e fanzine.

Sabato 22 e domenica 23, all’Opificio della Fotografia, Via Jommelli 24, Milano, siete tutti invitati a vivere due giorni dove si potranno fare letture portfolio, partecipare a tavole rotonde, vivere una esperienza con autori di fanzine, godersi mostre fotografiche e supportare il lancio di libri fotografici. La due giorni è in collaborazione con Casa Museo Spazio Tadini.

PROGRAMMA

SABATO 22 GIUGNO 2024

Dalle 16:30 alle 18:30, su prenotazione, sarà possibile farsi leggere il proprio portfolio fotografico.

Sarà un momento di confronto e crescita, destinato agli autori che stanno sviluppando progetti a breve, medio e lungo termine, che hanno già concluso il proprio progetto e sentono l’esigenza di mettersi in discussione o semplicemente per chi ha bisogno di indicazioni su come procedere con il proprio lavoro fotografico.

I lettori di portfolio Vittore Buzzi, Federicapaola Capecchi e Angelo Ferrillo, saranno a vostra disposizione per 20 minuti a sessione.

A seguire, dalle 19:00 in avanti è prevista l’inaugurazione della mostra collettiva e presentazione del libro ”Il volo” del collettivo PhotoMilano.

DOMENICA 23 GIUGNO 2024

Dalle 17:00 è previsto il talk NON TROVI CHI TI SOSTIENE? FATTELO DA SOLO!

Una tavola rotonda sul tema del self publishing e della necessità di autoprodursi progetti per la mancanza di enti, istituzioni, clienti ed editori che modificano il loro approccio con la fotografia facendo sparire le commissioni di prodotti di arte visiva.

A seguire, dalle 19:00 inizierà la DIY NIGHT. Il momento più conosciuto dal nostro pubblico dove ci si scambia opinioni, si conoscono autori, si acquistano fanzine.

La partecipazione agli eventi in calendario è a ingresso libero, ad eccezione delle letture portfolio che, previa prenotazione, potranno essere effettuate a fronte del versamento di una quota partecipativa per copertura spese di € 30 per sessione.

Gli autori che provengono dal collettivo PhotoMilano o da Opificio della Fotografia avranno uno sconto di € 10 sulla quota, mentre invece gli iscritti all’Associazione DIY potranno farsi leggere il portfolio gratuitamente.

Qualora si volesse iscriversi all’Associazione sarà possibile iscriversi in loco prima di prendere parte alla sessione di lettura portfolio prenotata.

Le prenotazioni (con indicazione dell’ora e del lettore gradito), fino ad esaurimento dei posti disponibili, potranno essere effettuate entro le ore 18:00 del giorno mercoledì 19 giugno 2024.

Basterà inviare una mail a: associazionediy@gmail.com.

La registrazione al calendario sarà confermata a mezzo mail entro le 24 ore successive alla richiesta di adesione.

Photo Exhibition (real): DIY WEEK-END Mostre, libri, letture e fanzine

When: from 22/06/2024 to 23/06/2024 • Visiting Hours: 16 – 23

Venue: OPIFICIO DELLA FOTOGRAFIA, Via Jommelli 24 Milano Italy 20131 Italy

Per qualsiasi informazione sull’evento e per qualsiasi altra informazione sui contenuti:

ASSOCIAZIONE DIY

associazionediy@gmail.com

OPIFICIO DELLA FOTOGRAFIA

info@opificiodellafotografia.it