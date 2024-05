Decoding – Where there are …

Where there are people they say, there are things. Samuel BECKET

Someone I know wanted to part with items she had accumulated over time: postcards, souvenirs, trinkets, books, magazines, utensils, odds and ends, documents, as well as objects that had been in her family for several generations. Over time, I found myself with a collection; like an anthropologist, I methodically photographed each piece representing a fragment of her history. Like a puzzle, this assembly formed the narrative of multiple lives.

Furthermore, each familiar object came to life through sound recordings, narrated by the original owner. From these stories emerged the source, the symbolism, the intimacy, the origins of each element of their existence.

Beyond simply accumulating these material traces, these objects significantly contribute to the understanding of world history and bear witness to our collective memory. One can narrate the story of each object as one makes use of every available resource.

DĂ©codage

LĂ oĂą il y a des gens, dit-on, il y a des choses. Samuel BECKETT

Une personne que je connais voulait se défaire d’objets qu’elle avait accumulés depuis longtemps : cartes postales, souvenirs, bibelots, livres, magazines, ustensiles, babioles, documents, ainsi que des objets ayant appartenu à sa famille sur plusieurs générations. Au fil du temps, je me suis retrouvé avec une collection ; tel un anthropologue, j’ai photographié méthodiquement chaque pièce représentant un fragment de son histoire. Comme un puzzle, cet assemblage formait le récit de plusieurs vies.

En second lieu, chaque objet familier prenait vie à travers des enregistrements sonores, racontés par la propriétaire d’origine. De ces récits jaillissaient la source, la symbolique, l’intimité, la provenance de chaque élément de leur existence.

Au-delà de la simple accumulation de ces empreintes matérielles, ces objets participent de façon significative à la compréhension de l’histoire du monde et témoignent de notre mémoire collective. On peut faire récit de tout objet comme on fait feu de tout bois.

untitled 1 2023

untitled 2 2023

untitled 3 2023

untitled 4 2023

untitled 5 2023

untitled 6 2023