Precipitando verso

un vuoto pieno immenso

Volando in un cielo

di niente

Nuotando in un mare

nero come il nulla

Io sono il sangue morto

che vomita su se stesso

in cerca della sua anima

che brucia

il dolore

cadendo

cadendo

in un abisso

in un inferno.

Gesù non tornerà mai.