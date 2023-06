Dans le cadre du plan gouvernemental de soutien à la filière presse, le ministère de la Culture a confié à la Bibliothèque nationale de France la mise en oeuvre d’une grande commande photographique, Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire, destinée aux photojournalistes. Deux appels à projets, l’un lancé en 2021, l’autre en 2022, permettront de sélectionner 200 lauréats sur leur parcours et leur proposition. Ce projet vient reconnaître et encourager la création contemporaine dans le champ du photojournalisme et de la photographie de presse.

© Richard Pak / Portrait de Shanna, raerae. Polynésie 2022 / Grande Commande Photojournalisme

Tout est dit dans l’intitulé de cette grande commande publique passée à deux cents photographes pour produire un corpus documentaire sur cette France-là. Cela nous rappelle bien sûr la FSA aux États-Unis après la grande crise de 1929 et le fond extraordinaire qui en découla (Dorothea Lange, Walker Evans…) ou, plus proche, la Datar, qui de 1984 à 1989 a permis de documenter la France (Raymond Depardon, Gabriele Basilico, Robert Doisneau, etc), mais aussi la mission héliographie de 1851. La commande publique permet ainsi d’enrichir le patrimoine documentaire national. Au Centre photographique ImageSingulières, la place manque bien sûr pour montrer l’intégralité de cette « grande commande ». Nous avons donc choisi six propositions.

Gilles Favier, directeur artistique d’ImageSingulières

Photo Exhibition: La Grande commande

Exposition collective avec : Valérie Couteron, Pierre Faure, Stéphanie Lacombe, Richard Pak, Kourtney Roy et Frédéric Stucin

Dates: Du 18 mai au 6 août 2023, du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Exhibition Location: Centre photographique documentaire – ImageSingulières (France)