Follia con Fusione

Come la disperata passione abbraccia ancora il nero vuoto che scivola in questa celeste camera da letto… Nel mio qualcosa che non saprebbe fermarsi per definirsi in solitarie vesti nuziali e assorbe una luce nauseante come il cuore sepolto e per sempre ambito coro antico per sentiti vortici oppure sordi ancora piuttosto.

Scegliere soli – veloci triangoli senza esse. Lettere su di me. X. Y. K. Liquidi doni in scatole scendenti su elettriche scale. Era questo che volevi da me? Continui unici sorci di allegria: persa ogni laterale assonanza verso una zona trascorsa. Flauti tossici del mondo giocato con chiavi ruvide o anche sfiorato nel momento buono pensato contro un feto.