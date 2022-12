Claudine Doury s’est rendue en Sibérie extrême-orientale pour la première fois en 1991, puis en 1997, afin de témoigner de la vie des peuples natifs sibériens.

Voyageant le long des rives du fleuve Amour, elle a parcouru le pays de Nergen à Bogorodskoye en passant par les villages de Boulava et d’Ous-Gour.

Vingt ans plus tard, elle retourne dans la région pour retrouver les familles nanaïs, oultches et nivkhes qu’elle avait rencontrées lors de ses précédents voyages. Elle souhaite ainsi témoigner du passage du temps sur ces familles photographiées alors, mais aussi des mutations à plus grande échelle sur ces populations…

Ce portrait des familles issues des peuples asiatiques natifs de l’Amour permet de redéfinir les contours d’un territoire qui porte les traces de son histoire : la conquête de l’Est en passant par l’arrivée des cosaques et le peuplement russe au cours des siècles, jusqu’à l’actuelle influence de la puissante Chine frontalière sur la géopolitique de la région.

Russia, Nergen, 2018 From the series “A Siberian odyssey”. Dasha on summer time. Russie, Nergen, 2018 Issue de la série “Une odyssée sibérienne”. Dasha en été. Claudine Doury / Agence VU / Prix photographique Marc Ladreit de Lacharrière avec l’Académie des beaux-arts.

Claudine Doury est lauréate 2017 du prix Marc Ladreit de Lacharrière – Académie des Beaux-arts avec ce projet, ce qui lui a permis de le réaliser.

Photo Exhibition: « Amour. Une odyssée sibérienne » de Claudine Doury

Date: 20 janvier > 9 avril 2023

Entrée libre et gratuite. Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés et hors période d’exposition

Venue: Centre photographique documentaire – ImageSingulières – 17 rue Lacan, 34200 Sète, Fr