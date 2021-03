Roma

Italy.

Esistono monumenti come la cupola di San Pietro che da quando esistono sono stati soggetti di innumerevoli rappresentazioni, pittoriche, fotografiche, cinematografiche; parlando solo di fotografia la cupola dai primi dagherrotipi, passando per gli Alinari, fino all’attuale overdose di immagini è una dei protagonisti assoluti.

Discesa, 24 novembre 2020

E questo genera, in chi si trova con cognizione di causa a passare li come davanti a qualunque altro luogo famoso e molto fotografato, del ritegno, una certa timidezza: cosa mai potrei fare io che non sia già stato anticipato da qualche Maestro, o come non naufragare nello sterminato mare di immagini tutte simili tra loro? La mia risposta è nell’esserne coscienti e usare, con un pizzico di ironia e in modo indiretto, la citazione.

Superstiti, 8 gennaio 2021

Quindi queste che presento sono in qualche misura foto già viste: ho scelto per questo il bianco e nero, ei riferimenti iconografici sottotraccia, da certe atmosfere neorealiste a Guerre Stellari, dall’incongruenza di certi accostamenti alle inquadrature da cartolina; ho voluto soprattutto rendere omaggio all’atto del fotografare, non il fotografo o il soggetto, ma il momento in cui si inquadra e si decide un’immagine.

Indifferenza suprema, 11 gennaio 2021

Barriere 8 gennaio 2021

Accostamento improprio, 17 ottobre 2020

Postapocalittica , 8 luglio 2020

Il visitatore, 27 novembre 2020

Doppia inquadratura, 10 ottobre 2020

Prospettiva classica, 28 ottobre 2020

professionale, 28 ottobre 2020

L’inquadratura di Van Wittel, 22 dicembre 2020