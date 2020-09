San Miniato

Italy

Molte volte sento il bisogno di voler fare una passeggiata in un bosco o fra i campi per respirare aria. e sentirmi libero valutando e riflettendo su quello che ci offre il territorio toscano ma anche di qualsiasi parte del mondo. Durante la passeggiata mi accorgo di sacchi neri ed altro abbandonati in mezzo al bosco. Una rabbia mi assale. Le valutazioni sulle persone che buttano immondizia non hanno una risposta ben definibile. Chissà… si sentiranno libere nel momento che lanciano il sacco d’immondizia. Un gesto della cultura dell’inquinare.

