Photo Book, Road Tales, by Maxime Crozet

Info > Year of publication: 2020 | Pages: 60 | Size: A5 | Volume Price: 26,00€ | Book’s webpage

Publisher: Self Publish

Ce recueil photographique est une déambulation entre l’Ouest et l’Est, entre le vide et l’oubli. Il en émerge une série de silences qui résonnent et oscillent entre présence et effacement, et qui se livrent en se dérobant. “Road Tales” a été imaginé comme une ode à la route, aux espaces, à la solitude, aux vents d’ailleurs et à la liberté.

Ces fragments de voyage et ces visions de bords de route sont issus de mes différents périples réalisés durant ces dix dernières années, aux Etats-Unis, au Kazakhstan, en Mauritanie, en Irlande du Nord, au Burkina Faso, en Iran, en Irak, au Pakistan, en Ukraine, au Nigeria, à Taïwan, en France, en Géorgie, au Haut-Karabagh, en Pologne, en Turquie, en Ouzbékistan, à Zanzibar, ou encore en Chine.

