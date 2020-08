Photo Book, Frontière d’Europe, by Maxime Crozet

Info > Year of publication: 2016 | Pages: 140 | Size: A5 | ISBN: 978-2-9547562-1-9 | Volume Price: 14€ | Book’s webpage

Publisher: Self Publish

Qui habite les marges de l’Europe? Où se trouvent ses frontières culturelles, terrestres et idéologiques? En arpentant les confins sauvages et méconnus du vieux continent, je suis parti à la recherche de son âme et à la rencontre de ceux qui vivent le long de sa frontière orientale. Ces images retracent mon voyage entre le Cap Nord et Istanbul, effectué entre juillet et décembre 2015. A la lisière du reportage, oscillant entre intimité et distance, je m’éloigne de l’ensemble pour me concentrer sur l’unité, privilégiant la lumière des visages ou la présence de silhouettes… ombres d’une mémoire figée, bien que ouvertes sur l’avenir. Et toujours avec cette réserve, qui me retient de ne pas altérer la puissance de la réalité et de l’instant.

De la Mer de Barents à la Mer Noire, en passant par les petites républiques oubliées de Russie, j’ai baladé mon objectif au gré de mes déplacements et au hasard des rencontres, à la recherche d’instants précis et précieux du quotidien de ces territoires contrastés du bout de l’Europe. Et nulle part ailleurs qu’en sa périphérie, elle ne nous révèle un aussi vrai visage.

