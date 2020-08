Covid-19 – Potenza invisibile nell’era della visibilità | In In Documentary | By By Daniela Carrer

Padova

Italy

All’inizio della pandemia, l’obbligo di indossare la mascherina ha creato un certo disagio nella popolazione. Dopo quasi tre mesi dal suo utilizzo, questo dispositivo è divenuto parte integrante della nostra sopravvivenza trasformandosi in un indumento da personalizzare, come accade già con altri accessori di uso comune. Questa nuova tendenza ha infuso coraggio e speranza nella lotta contro il Covid-19, cercando in qualche modo di sdrammatizzare la situazione per renderci tutti più vicini.

Le foto raccolte in questo progetto e scattate durante la fase 2 (dal 23 al 31 maggio 2020 nella città di Padova), sono frutto dell’adeguamento e della personalizzazione delle misure di protezione, adottate dalle persone per combattere l’isolamento sociale.

Adeguamento dispositivi di protezione – Padova, Italia maggio 2020

ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Padova, Italia maggio 2020

