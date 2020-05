Primavera 2020 | In In Intimacy | By By Tony Cianfano

Primavera 2020

San Miniato – staticità permanente 18/ 4/ 2020/ 17.17

Il nostro tempo si è fermato per permetterci di acquisire nuove abitudini. Qualcosa è stato più forte di noi. Pur ritenendomi fortunato senza acciacchi che mi infastidissero, mi sono sentito confinato, recluso come molti animali in un recinto, e proprio grazie a ciò ho avuto il tempo di riflettere, pensare, di leggere, In tutto questo sono stato colto da una certa ispirazione fotografica, che mi a portato ad usare oggetti trovati intorno casa e ha sfruttare la luce in modo originale per realizzarne di nuove fotografie.

San Miniato – gioco di movimento 19/ 4/ 2020 / 10 .30

La luce che rappresenta un elemento importante nella realizzazione fotografica, cosi come è essenziale per la conversazione del nostro mondo, anche se attraverso le nostre semplici esperienze quotidiane spesso quasi la dimentichiamo. La luce che vedo davanti alla finestra ,la mattina al sorgere del sole, e cerco volgendomi dalla parte opposta al tramonto. La luce radiosa che ti scalda in modo tiepido per farti sentire vivo ed evoca contrapponendosi, al buio che sembra non lasciare scampo. La primavera del 2020 rappresenta un periodo dal carattere paradossale, doloroso, incomprensibile di grande attesa. E queste fotografie avranno anche il compito di ricordare questi momenti

San Miniato – riflesso di velocità 16/ 4/ 2020 18.00

San Miniato – andamento lento 16/ 4/ 2020/ 16 .17

San Miniato – grattacapo 25/ 4/ 2020/ 9.59

San Miniato – trottola 26/ 4/2020 / 14.02

San Miniato – griglia 26 /4 /2020 /17. 46

San Miniato – uscita – luce 28 /4 /2020 /17 .30

San Miniato – il salto della forbice 10 / 5/ 2020/ 11. 54