This is not Modena

Vedo gente faccio cose, 18 novembre 2019, Mar Morto.

Questa raccolta di foto raccoglie “cartoline” immortalate durante i miei ultimi viaggi (Israele, Sicilia e nord Italia) cercando di riportare sempre situazioni ed oggetti quotidiani e ordinari ma conferendogli poi attraverso la post-produzione un’aurea sognante come se fossero state dipinte su una tela.

Il titolo che ho voluto dare a questa raccolta fa riferimento al rapporto estremamente conflittuale con la mia città natale (Modena), rimarcando in maniera ironica il fatto di scattare sempre lontano dai luoghi in cui sono cresciuta, facendo sembrare ai miei occhi tutto cio’ che si trova lontano da questa città come interessante e degno di essere immortalato.

Voglio riportare la quotidianità e la semplicità e non eventi straordinari o fuori dal comune, cercando di presentarli come se venissero riportati da un grande esteta.

Fontana romagnola, 3 gennaio 2020, Riccione.

Il lunedì mattina, 19 novembre 2019, Gerusalemme.

Non è un’opera di Eron, 15 ottobre 2019, Venezia. Colazione sull’erba (sorry Manet), 13 agosto 2019, Lago Maggiore, Italia.

Matchy matchy, 28 agosto 2019, Taormina.

Eat fruits and vegetables, 24 giugno 2019, Bologna.