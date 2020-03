Il Re del Po – Alberto Manotti

the author Marco Finelli

Marco Finelli, fotografo emiliano classe 1974, diplomato presso l’istituto statale d’arte Paolo Toschi di Parma. Ho scelto la fotografia come forma artistica d’espressione per rappresentare la mia personale visione della società e di ciò che ci circonda. Il mio obiettivo è quello di esprimermi attraverso un linguaggio fotografico delicato e pulito. Sono amante del paesaggio e della figura umana, la mia è una continua ricerca che approfondisce e indaga le dinamiche che legano il bello ed il suo antitetico al quotidiano. Sono particolarmente legato alle mie origini e amante della terra nativa in cui vivo tuttora, trovo spesso ispirazione dagli autori che hanno contribuito a rendere la fotografia italiana ed emiliana in particolare, famosa in tutto il mondo interpretando in modo spontaneo e creativo il mondo che mi circonda.