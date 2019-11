Photo exhibition Exposition Philip Provily à l’Atelier Néerlandais, Paris

Atelier Néerlandais

Event date > from 06/11/2019 to 12/11/2019 • Opening hours: Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 12h – 17h; Vendredi 8 novembre 12h – 20h30; Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 14h – 17h; Mardi 12 novembre 12h – 17h

Lampadaire © Philip Provily

QUI ES-TU

PHILIP PROVILY

Photographies

Atelier Néerlandais • EXPOSITION du 6 au 12 novembre 2019

VERNISSAGE vendredi le 8 novembre de 18h à 20h30

Ses portraits mis en scène interrogent sur l’identité avec un humour et un sens de la poésie très personnel. Inspiré par les grands maîtres hollandais du siècle d’or, il travaille en lumière du jour. Sa maîtrise des clairs obscurs subtils et délicats renforce la dimension pleine d’humanité de ses œuvres.

Cette exposition présente des autoportraits, des portraits de femmes, des mises en scène ouvertes à l’imaginaire ainsi que des portraits instantanés.

Philip Provily (1968, Nijmegen, Pays-Bas) a étudié à Amsterdam et à New York et a été l’assistant de Rineke Dijkstra.

Il a commencé sa carrière aux Pays-Bas par une exposition au musée Groninger.

Ses œuvres ont été également exposées à Rome, à Amsterdam et différentes galeries internationales.

A Paris il a exposé au Centre National de la Photographie ( aujourd’hui Jeu de Paume ).

En outre, il a été sélectionné pour le catalogue “Le regardeur” la collection Neuflize Vie Paris.

Et pour l’Anthologie “Photographes aux Pays-Bas” par le musée GEM à La Haye.

En France il travaille pour l’UNESCO, l’Ambassade des Pays-Bas, Institut de France, la Fondation Custodia, pour des commandes, pour l’édition et la presse.