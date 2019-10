All Around

All Around rappresenta in qualche modo la metafora della vita. Una storia che appartiene tutta o in parte ad ognuno di noi, un racconto fotografico che esprime il concetto attraverso l’utilizzo simbolico del cerchio, che rappresenta uno dei simboli fondamentali per capire appieno il significato del nostro passaggio su questo mondo. Il Cerchio della Vita coincide con il ciclo dell’esistenza di tutti gli esseri viventi, un cammino naturale che dalla nascita traccia il sentiero attraverso le esperienze che accompagnano la nostra crescita fino all’ultimo giorno in cui ci si congeda per lasciare spazio ad una nuova vita.