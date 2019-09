Photo exhibition La strada, la lotta, l’amore, di Letizia Battaglia – Tano D’Amico – Uliano Lucas

Torre del Castello dei Vescovi di Luni

Event date > from: 13/07/2019 to: 13/10/2019. Opening hours: luglio e agosto, da martedì a domenica 10-12:30 e 17-23; settembre e ottobre, sabato e domenica 10-12:30 e 15.30-19.30 Event date > from: 13/07/2019 to: 13/10/2019. Opening hours: luglio e agosto, da martedì a domenica 10-12:30 e 17-23; settembre e ottobre, sabato e domenica 10-12:30 e 15.30-19.30

1980, Palermo, il Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, fratello di Sergio Mattarella, è stato appena colpito a morte da killer mafiosi, davanti alla moglie e alla figlia. © Letizia Battaglia

Letizia BATTAGLIA – Tano D’AMICO – Uliano LUCAS

LA STRADA, LA LOTTA, L’AMORE

Castelnuovo Magra (SP) • Torre del Castello dei Vescovi di Luni dal 13 luglio al 13 ottobre 2019, a cura di Archivi della Resistenza.

Si tratta di una mostra inedita e di straordinario interesse: nella quale si vedranno, per la prima volta insieme, tre grandi maestri della fotografia italiana: Letizia Battaglia, Tano D’Amico e Uliano Lucas. Con la loro opera ci raccontano un pezzo di storia italiana (e non solo italiana): dalla stagione della contestazione studentesca, fino ai nostri giorni, in una sorta di autobiografia della nazione,

composta da chi sa guardare alla società italiana con occhi aperti, con curiosità antropologica, senza negare le contraddizioni ma sapendo anche cogliere l’umanità latente.

Battaglia, D’amico e Lucas si sono affermati come tre dei principali fotoreporter italiani e il loro lavoro si configura come quello che nel gergo degli addetti ai lavori è detto un “fotografo di strada” o un “stradale”.

Piazza Indipendenza, Roma, mattina di fuoco del 2 febbraio 1977 – © Tano D’Amico.

Questa definizione è stata spesso rivendicata da loro stessi, non tanto perché il loro lavoro si esaurisca nella necessità della cronaca, quanto perché stare “sulla strada” significa saper cogliere la società in trasformazione, essere aperti agli incontri, alle infinite possibilità di relazione che la strada ti offre.

La strada è luogo vituperato e insieme idolatrato, strada come opportunità e crescita, la lolliana “strada dei sogni” degli anni d’oro della contestazione, ma a ben vedere comprende anche tutti i riflussi successivi e ogni ritorno di fiamma prossimo e odierno deve in qualche modo essere ratificato sulla strada.

E poi la strada è anche l’ultima spiaggia dei disperati, di ogni epoca e latitudine, è luogo del malaffare oltre che del conflitto sociale.

Le indagini sociali e antropologiche sul lavoro, sulla città e sull’umanità varia che l’abita, sono una parte consistente dello sterminato lavoro di Uliano Lucas, fotografo e insieme storico e teorico della fotografia; l’indagine sul cambiamento di orizzonti e di sguardi negli anni della ribellione è facilmente riconducibile alla straordinaria alchimia che amalgama poesia e impegno civile delle foto di Tano D’Amico; il corpo a corpo di Letizia Battaglia con il mostro della Mafia, nella stagione dei morti ammazzati, dell’escalation della violenza ma anche della risposta indignata, dell’orgoglio antimafia, di chi sa rimanere impermeabile al Male.

Piazza Accursio, Milano, 1971 – © Uliano Lucas

Questi tre fotografi hanno lavorato tenendo sempre come stella polare la fiducia in nuovo umanesimo, che riportasse al centro i valori di convivenza pacifica, di un’armonia da ricercare continuamente e che non può riguardare soltanto le forme dei loro capolavori chiamati “fotografie”.

Perché se c’è lotta nell’amore (le contraddizioni del reale, le fratture della storia e i continui cortocircuiti dei significati) è anche vero che l’amore è in tutte le lotte vere, quelle che valga davvero la pena affrontare. E da sempre chi prefigura un mondo migliore scopre abbastanza in fretta che non si può prescindere né dal pane, né dalle rose, ovvero dalla lotta e dall’amore.

Per informazioni e contatti chiamare 0187.693832 – 0187.693837 oppure scrivere a turismo@comune.castelnuovomagra.sp.it

Sito ufficiale https://www.lastradalalottalamore.it