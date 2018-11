Photo exhibition Peak Oil, exposition de Geert Goiris

from 7 Nov 2018 to 27 nov 2018, opening: 10h30-13 ; 14h-19h ; vernissage le 6 novembre à partir de 18h.

Location Frac Hors les Murs -12 rue Guénégaud, Paris 75006, France

À l’occasion de la 7e édition du festival PhotoSaintGermain, Rubis Mécénat et le Frac Normandie Rouen présentent un nouvel accrochage de la série Peak Oil, une commande passée à Geert Goiris et présentée en association avec la galerie Art : Concept.

L’artiste belge Geert Goiris s’est rendu tout au long de l’année 2017 sur 12 sites industriels de Rubis Terminal (filiale du groupe Rubis), couvrant l’ensemble des dépôts en Europe, afin de développer une série photographique sur le thème du paysage industriel contemporain. Il a ainsi sillonné les zones portuaires et industrielles de Dunkerque, Rouen, Brest, Strasbourg, Village-Neuf, Saint-Priest, Villette-de-Vienne, Salaise-sur-Sanne, Bastia, Ajaccio, Rotterdam et Anvers.

Sous l’Intitulé Peak Oil, l’artiste a observé avec un parti pris singulier, à la fois cinématographique et suggestif, la manière dont ces sites, habituellement non accessibles, s’inscrivent dans leur environnement.

Cette commande photographique, faite à un artiste de renommée internationale, est le fruit d’une collaboration inédite entre Rubis Mécénat et le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie Rouen. Initiée par le Frac et Rubis Mécénat, elle a donné lieu en 2017 à trois projets d’envergure : une exposition au Frac, une installation au siège de l’Union portuaire rouennaise et une parution chez Roma Publications. Elle a également permis l’entrée de dix photos, offertes par Rubis Mécénat, dans la collection du Frac venant ainsi enrichir son fonds photographique lié au territoire.

En 2018, la commande photographique Peak Oil est à nouveau mise à l’honneur à l’occasion de deux évènements d’importance : l’installation d’une image pérenne et monumentale, sous forme d’un wallpaper XXL, sur l’un des réservoirs de Rubis Terminal dans le Grand Port Maritime de Rouen (inauguration le 10 septembre) et une nouvelle présentation de la série dans le cadre du festival PhotoSaintGermain, du 07 au 24 novembre 2018.

« Peak Oil est un projet photographique qui documente les dépôts de l’entreprise Rubis Terminal à travers l’Europe en vue de réaliser une suite de paysages industriels contemporains. Ces sites sont rarement accessibles au public et souvent à l’abri des regards. Situées dans des zones hors des centres villes, ces installations complexes sont connues seulement des hommes qui les opèrent. Pourtant, ces infrastructures jouent un rôle majeur dans notre société, particulièrement dépendante en carburants et combustibles.

En adoptant un style cinématographique et suggestif, je propose une narration ouverte qui oscille entre familiarité et aliénation, découverte et fabulation.

Peak Oil tente de remettre en question et de modifier les modes conventionnels de représentation de l’industrie. Ce projet souhaite attirer l’attention sur la place du corps dans l’environnement industriel, et sur la manière dont un paysage fait d’acier et de béton influence les gestes de ceux qui l’habitent. Ces sites fonctionnent 24h/24 sous constante surveillance. La lumière artificielle garantit une visibilité en toutes circonstances et investit les navires, conteneurs, pipelines, wagons, camions et autres moteurs d’une présence fantastique, tels des éléments interdépendants d’une superstructure qui semble fonctionner toute seule. C’est comme si quelqu’un observait un moteur complexe et se sentait bouleversé bien qu’il n’en comprenne pas les principes ou le mécanisme. » (Geert Goiris)